E' un viaggio tra Vietnam e Cambogia, l'ispirazione di Antonio Grimaldi per la sua collezione Haute Couture per l'estate 2018.

Divise militari vengono rivisitate in chiave couture con bretelle di cristallo, le camicie si impreziosiscono di ricami in platino, mentre la sahariana si trasforma in lunghi abiti da sera. Come nei templi di Angkor Wat , la natura si riappropria della civiltà , rivelandone il lato più spirituale. Ed è proprio da questa immagine che prende uno splendido abito, dove, come liane, tanti rami avviluppano la silhouette, rivelando la vera femminilità.