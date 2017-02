Alexis Mabille: Haute Couture per lʼestate 2017

Colorata e molto potente, la collezione Haute Couture per l'Estate 2017 di Alexis Mabille si ispira ad uno dei più celebri film di Marilyn Monroe, “Gli uomini preferiscono le bionde”.

Ed ecco, allora, che le suggestioni si rincorrono in passerella: tiare e gioielli sostituiscono i diamanti del film.

Grandi volumi, ma anche abiti vicino al corpo, per una collezione che parla a tante donne differenti.

E' una couture che fa sognare, dove ogni dettaglio è curato fino all'estremo.

Richiami alla lingerie appaiono su abiti dalle influenze romantiche, in un continuo gioco di contaminazioni.

Non manca certo il lato più sbarazzino, che per questa collezione viene declinato grazie a veli coloratissimi, dai toni molto accesi, che sdrammatizzano capi da mille e una notte.