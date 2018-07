Una piena sintonia tra pensiero ed emozione

di Roberto Carnevali



è un progetto nato qualche anno fa nella Città Metropolitana di Milano, a, ad opera di https://teatroinbolla.org/ e le sue finalità (leggiamo dal sito):“sono mirate innanzitutto alla creazione di un gruppo coeso e solidale, che possa basarsi sul concetto di fiducia, dove l’‘accoglienza’, sia da parte del ‘setting’ di lavoro che del gruppo stesso, diviene punto di riferimento per ogni lavoro introspettivo individuale.”“Tra teatro e terapia scorre l’atto creativo attraverso il quale ognuno di noi può finalmente rappresentare l’essenza della verità.”Partendo da questi presupposti, è venuto naturale l’incontro con altre realtà del territorio che si fondino su princìpi analoghi.Nel 2018, infatti, si è aperta una collaborazione coldi http://www.centropes.it/wp/ , dove, a fianco del lavoro di molti terapeuti in ambito psicologico, psicosomatico e relativo ai disturbi dell’apprendimento,e altri artisti di, propongono sessioni diSabato 30 Giugno, in un incontro al, è stata resa pubblica la nascita di una nuova casa Editrice,, di Psiche Srl http://www.psichesrl.com/ , che raccoglie l’eredità della collana, avendone acquisito i diritti dae una delle sue collaboratrici,(nelle foto), hanno letto alcuni brani dei libri presentati, nella perfetta fusione di pensiero ed emozione che ha caratterizzato l’evento.