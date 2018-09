di Marco Calindri marcocalindri@libero.it





Stesso palcoscenico, quello del Teatro Mercadante di Napoli, stesso conduttore, l’apprezzato Tullio Solenghi, la stessa manifestazione, giunta alla quindicesima edizione: si tratta della serata finale de ‘Le maschere del Teatro 2018’.

Come ogni anno, vengono assegnati i premi , divisi in varie categorie, con i quali si intende riconoscere la qualità e il successo di alcuni fra i tanti spettacoli di prosa andati in scena nella scorsa stagione teatrale.



A stabilire i vincitori, la giuria composta dal Presidente Gianni Letta e da alcuni esperti di teatro nonché alcune centinaia di operatori del settore che hanno votato in forma anonima.

Il premio alla carriera, su indicazione dal Presidente della giuria, è stato consegnato a Gigi Proietti che ha voluto recitare una breve poesia di Eduardo de Filippo.

Ospite della serata Massimo Lopez ed è intervenuta anche Simona Marchini.

Giordano Bruno Guerra ha ricevuto il premio alla memoria di Graziella Lonardi Buontempo.

Di seguito l’elenco delle categorie e dei premiati:

Migliore spettacolo di prosacon la regia diMigliore regiaperMigliore attore protagonistaper, regia diMigliore attrice protagonistaper, regia diMigliore attore non protagonista aper, regia diMigliore attrice non protagonistaper, regia diMigliore attore/attrice emergente aper, regia diMigliore interprete di monologo, per, regia diMigliore scenografia aper, regia diMigliore scenografiaper, regia diMigliori costumiper, regia diMigliori lucipercon la regia diMigliori musicheperMigliore autore di novità italianaper