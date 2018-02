Impegno per risanare i conti e rilanciare la qualità artistica.

di Marco Calindri marcocalindri@libero.it





A seguito del bando pubblico di concorso, pubblicato nell’autunno scorso, il Consiglio di Amministrazione del Teatro Stabile di Catania ha nominato il nuovo direttore.

Nella conferenza stampa tenuta la scorsa settimana, presso la sala Verga, il Presidente Carlo Saggio ha ufficialmente presentato Laura Sicignano come Presidente dell’Ente teatrale. Il Presidente Saggio, pur invitando a non dimenticare le difficoltà finanziarie che affliggono da tempo il Teatro catanese, si ritiene convinto che la presenza di Laura Sicignano possa rappresentare la svolta decisiva per dare nuovo slancio sia dal punto di vista economico che da quello artistico.



Laura Sicignano, 50 anni, milanese, si è laureata in storia del teatro dopo aver frequentato la Scuola d’Arte Drammatica ‘Paolo Grassi’ di Milano. E’ regista, autrice, produttrice ed organizzatrice teatrale.

Dopo varie esperienze ha lavorato al Teatro della Tosse di Genova e al Teatro Stabile di Genova con Ivo Chiesa.

Sempre a Genova, ha fondato il ‘Teatro Cargo’ e gestito altri teatri nella periferia della città ligure.



Alla nuova direttrice l’augurio di dare rinnovato impulso alla qualità e al prestigio del Teatro Stabile di Catania.