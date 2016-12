'Il lago dei cigni', uno dei balletti più amati da sempre

Marco Calindri marcocalindri@libero.it



Al Teatro alla Scala di Milano, dal 30 giugno al 15 luglio, debuttano i danzatori scaligeri con ‘Il lago dei cigni’ curato da Alexei Ratmensky, dopo il grande successo all’Opernhaus di Zurigo, dove il balletto, in coproduzione proprio con la Scala, è stato accolto con entusiastiche recensioni.

Ancora una volta, Ratmansky ha messo la sua straordinaria capacità artistica al servizio della partitura di Čajkovskij, per il balletto immortale di Petipa e Ivanov, il più amato, quasi simbolo e icona del balletto stesso.

Un nuovo ingresso nel repertorio scaligero, per una nuova produzione destinata a rimanere: già programmate repliche anche nel corso della nuova stagione, mentre a novembre il Corpo di Ballo della Scala presenterà questa produzione a Parigi, al Palais des Congrès.

Sul podio, a eseguire la prima versione della partitura, più breve e con alcune differenze rispetto alle usuali versioni, lo specialista del repertorio russo Michail Jurowski.

Il lavoro di studio su questa edizione è stata di incredibile ispirazione e ha permesso a Ratmansky, grazie anche ad altre fonti come recensioni, testi di produzione, descrizioni, memorie dei danzatori, disegni dei costumi, di avvicinarsi all’originale e poter capire e scoprire come fosse la coreografia del primo allestimento, per aderire quanto più possibile all’intento di Petipa. In scena affiorano dettagli di grande suggestione, umanità, drammaticità e grazia, che permetteranno al pubblico di poter capire la struttura del balletto originale, l’equilibrio tra danza e pantomima, lo sviluppo della vicenda e dei personaggi e il senso di una differente tecnica classica.

Nei ruoli di Odette/Odile e di Siegfried si alterneranno Nicoletta Manni con Timofej Andrijashenko (30 giugno, 6, 11, 14 luglio); Vittoria Valerio con Claudio Coviello (4, 7,12 luglio) e Martina Arduino con Nicola Del Freo (13, 15 luglio).



Date:

Giovedì 30 giugno 2016 - ore 20 - Prima rappresentazione

Lunedì 4 luglio 2016 - ore 20 - Turno P

Mercoledì 6 luglio 2016 - ore 20 - Turno R

Giovedì 7 luglio 2016 - ore 20 - Turno H – Balletto Under30

Lunedì 11 luglio 2016 - ore 20 – Turno O

Martedì 12 luglio 2016 - ore 20 - Fuori abbonamento

Mercoledì 13 luglio 2016 - ore 20 – Turno M

Giovedì 14 luglio 2016 - ore 20 - ScalAperta

Venerdì 15 luglio 2016 – ore 20 – Fuori abbonamento



Foto di Brescia e Amisano