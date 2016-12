Chiara: "Sono ancora in viaggio non so dove arriverò"

Durante l'intervista viene trasmessa la traccia "Siamo adesso”: "Ho partecipato alla scrittura della musica, la sento particolarmente mia e Pacifico ha confezionato un testo perfetto”. Il 22 aprile Chiara inizierà il suo tour con la data zero a Castelleone (Cremona), per poi toccare città come Bologna, Milano e Roma: sono previsti ospiti sul palco e ci sarà una seconda tranche estiva; prima della tournée l'artista concluderà gli incontri instore con cui sta presentando l'album "Un giorno di sole straordinario”: il 28 marzo giocherà in casa, a Padova, mentre il 30 sarà a La Spezia: "Nei concerti spesso non riesci ad avere un confronto diretto con i fan mentre negli instore puoi parlare cinque minuti con le persone: mi hanno raccontato alcuni episodi che mi hanno fatto piacere e a volte commosso”.



Chiara ha sempre avuto la passione del canto: "Da piccola ero già un po' fissata: salivo sulla sedia e mi esibivo ma, se non mi ascoltavano, mi mettevo a piangere”. Il 25 Marzo Mina ha compiuto 75 anni: "Lei è un'ispirazione totale, non solo vocale. È la cantante italiana per antonomasia, un mito insuperabile; in questi giorni ho riguardato i suoi dischi, ha fatto le copertine più belle, è avanti anni luce”. Prima dei saluti, c'è tempo per tornare a parlare di uomini: "Non mi accontento del fisico e della bellezza esteriore: se uno è interessante e anche bello meglio, ma non è la prima cosa che guardo. Il ragazzo che suona la chitarra mi piace solo se quando si toglie lo strumento dice qualcosa di sensato”. In conclusione una battuta sul futuro: "Sono ancora in viaggio, non so dove arriverò. Ma se non ci divertiamo, cosa lo facciamo a fare questo lavoro?".



