In occasione della 47° edizione del Giffoni Film Festival, Mediafriends, domenica 16 luglio presenta a Giffoni Valle Piana “A Regola d’Arte”.



Il cortometraggio “A Regola d’arte”, prodotto in collaborazione con l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni e diretto da Samuele Romano, racconta i progetti di musica e rugby sostenuti da Mediafriends nelle periferie di Milano, mostrandoli attraverso lo sguardo degli educatori coinvolti.

Nel corto, seguendo i ragazzi nella loro attività quotidiane, tra fatica e gratificazione, si comprende come la musica e lo sport siano potenti strumenti educativi che consentono di canalizzare le energie e far emergere passioni nuove.

In un montaggio alternato, passando dalla musica al rugby e viceversa, il lavoro documentaristico mette in luce come l’arte e lo sport siano in grado di insegnare un modello di comportamento che richiede determinazione e fatica nella pratica e nell’esercizio, ma anche fantasia e divertimento nel momento in cui ci si mette in gioco, che si tratti di una partita o di un concerto.



Il fatto che siano proprio i ragazzi provenienti da quartieri spesso difficili i protagonisti e il valore documentaristico dell’opera, hanno permesso a “A Regola d’Arte” di essere presentato, in anteprima e fuori concorso, al Festival Internazione dedicato al cinema per ragazzi di Giffoni Valle Piana.



Il corto andrà in onda, in prima visione tv, su Canale 5 mercoledì 19 luglio, alle ore 23.45.