Mediafriends chiede il tuo 5 x1000

Da quest’anno è possibile destinare l’importo del 5x1000 anche a Mediafriends , la Onlus di Mediaset , Medusa e Mondadori.

La somma raccolta finanzierà l’iniziativa di Mediafriends “A Regola d’arte” , un progetto rivolto ai giovani che vivono nelle periferie delle città italiane . A Regola d’arte vuole favorire l' integrazione e la crescita sociale mediante un'offerta formativa in ambito sportivo e culturale che si concretizza in corsi di rugby e musica gratuiti.

Il rugby fornisce modelli di comportamento positivi (unione , lealtà , rispetto, gestione dell’aggressività …) e la musica , grande patrimonio italiano, consente la crescita culturale anche a chi, per ragioni indipendenti dai propri meriti, non avrebbe la possibilità di accedervi.

A oggi Mediafriends finanzia nuclei di “A Regola d’arte” presso il Barrio's in zona Barona, l'Istituto Comprensivo Narcisi in zona Giambellino, l’Istituto Comprensivo Iqbal Masih in zona Baggio; l’Istituto Cadorna in via Dolci.

Nel corso dell'anno è prevista una nuova apertura presso il centro di aggregazione giovanile La Strada, in zona Corvetto Mecenate e l’apertura di nuovi nuclei nelle periferie di altre città. Per ulteriori informazioni, clicca qui

Sostienici anche tu!

Codice Fiscale Mediafriends Onlus

945 915 101 54