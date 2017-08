Le vite "ricostruite"

È così che Mediafriends ha scelto di intervenire, assicurando alle tante famiglie e in particolare i bambini colpiti dal sisma un adeguato e costante sostegno socio-psicologico, affinché il trauma possa essere gradualmente assimilato, trasformando il dolore in energia per una nuova ripartenza.



Il progetto, denominato non a caso “ricostruiamo le persone”, ha diverse peculiarità:



Si rivolge direttamente alle persone e in particolare ai bambini;



È un progetto di lunga durata che continuerò anche in futuro a dare i suoi frutti;



Si tratta infine di un intervento definito e strutturato sulla base dei bisogni reali manifestati dalle persone.



Non è cioè un intervento calato dall’alto bensì costruito insieme a loro. Per usare una frase ad effetto è il progetto che segue le persone e non viceversa modificandosi a seconda delle esigenze e spostandosi geograficamente dalle zone di accoglienza per seguire i bambini anche nella fase del rientro.



In questo Mediafriends si è affiancata a INTERSOS e PSY+Onlus, presenti sin da subito nelle aree colpite con programmi di supporto e riabilitazione psicologica, avviando nei mesi successivi al sisma attività e laboratori volti a ritrovare fiducia in sé stessi e nel futuro, con particolare riguardo nei confronti dei più giovani.