Cosa hanno in comune i programmi televisivi Storie di Confine e Blog Notes con la web serie I Viaggi di Stojan?



Cosa ci fanno assieme, nel Charity Report della Fabbrica del sorriso, Mimmo Lombezzi, uno dei più bravi reporter italiani, e Anna e Fabio Stojan, due persone apparentemente normali che girano il mondo in moto?



Sì … certo. Hanno visitato i progetti finanziati da Fabbrica; e poi ci hanno raccontato che fine hanno fatto i soldi e se sono stati utilizzati bene e se il progetto è utile e ben fatto … Tutto questo è vero.



In più ciascuno, secondo stile e modalità, ha conosciuto un Paese, un Continente, interi popoli e nazioni, per così dire “dal basso”, e ce lo ha mostrato dall'altezza di un serbatoio o di una telecamera portata a spalla e alimentata dalla passione e dal desiderio di comprendere gli altri per quello che sono, e non per ciò che noi vorremmo che fossero.



Il Charity Report della Fabbrica del Sorriso apre così una strada al racconto dell'impegno sociale e la solidarietà con chi ha bisogno diventa alla fine una tela su cui appaiono colori e immagini mai viste prima …



Fabbrica del Sorriso - Charity Report è on line su Mediaset On Demand.