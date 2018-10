Fabbrica del Sorriso 2018, parte la raccolta fondi per i bambini in Italia e nel mondo

Parte la seconda finestra TV dedicata alla Fabbrica del Sorriso, la raccolta fondi Mediafriends giunta quest'anno alla 15ª edizione.

Il tema principale sono i bambini, da sempre al centro delle iniziative di Mediafriends, a cui quest'anno la raccolta fondi vuole garantire una possibillità per uscire dalla povertà, dal disagio e dall'emarginazione con i progetti di Amref Health Africa, Mission Bambini, Comunità di Sant'Egidio e A Regola d'Arte.



Dal 14 Ottobre al l 28 ottobre tutti i maggiori programmi tv e le radio del gruppo Mediaset saranno impegnati nel sostenere la raccolta fondi.

I volti piu' amati della tv, i maggiori programmi d'intrattenimento, d'informazione e i Tg delle tre Reti Mediaset, dedicheranno numerosi spazi a Fabbrica del Sorriso, con servizi sui progetti delle associazioni e approfondimenti, e ricordando ai telespettatori, i canali attraverso i quali poter effettuare le loro donazioni.



Per sostenere anche quest'anno la raccolta fondi di Fabbrica del Sorriso è possibile donare con sms o chiamata da numero fisso al 45522, oppure online con bonifico, carta di credito e paypal.



Di seguito, i 4 progetti in sintesi:



FONDAZIONE MISSION BAMBINI ONLUS

offre in diverse citta' italiane supporto alle famiglie e alle mamme che non sono in grado di pagare la retta dell'asilo nido per i loro figli, dando loro la possibilità di tornare al lavoro, contribuendo cosi' al sostegno della famiglia.



A REGOLA D'ARTE

Un progetto ideato e promosso da Mediafriends che, in partnership con AS Rugby Milano, Song Onlus, Ciai Onlus, ActionAid e Ottava Nota, si propone di favorire l'integrazione e la crescita sociale dei ragazzi che vivono nei quartieri disagiati delle citta' attraverso un'offerta formativa basata su rugby e musica.



COMUNITÁ DI SANT'EGIDIO ACAP

Con i Corridoi umanitari garantisce, in modo sicuro e legale, l'ingresso in Italia di bambini e minori in fuga dalla guerra. All'arrivo in Italia bambini e minori e, laddove presenti, le loro famiglie, sono accolti da Sant'Egidio e accompagnati in un percorso di integrazione attraverso l'insegnamento della lingua e della cultura italiana e l'inserimento professionale.



AMREF HEALTH AFRICA ONLUS

È operativa tra gli altri paesi anche in Kenia e a Nairobi, dove risiede il suo quartiere generale e dove gestisce un centro diurno in cui i ragazzi, provenienti dalla strada, che hanno alle spalle una storia di violenza, possono ricevere un pasto, un'istruzione o seguire una formazione professionale.