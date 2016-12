CONCERTO DI AMBROGIO MAESTRI

Giunge alla seconda edizione l'azione di filantropia culturale che ha per motore il grande cuore e la grande voce del baritono Ambrogio Maestri e destinata a formare competenze di avanguardia in ambito medico, grazie alla collaborazione tra l'Università di Pavia e il Policlinico S. Matteo.



Forte del risultato raggiunto con l'edizione 2014 all'insegna della formula Mentor & Protégé – una borsa di formazione in Otorinolaringoiatria di cui sta attualmente beneficiando presso la Clinica diretta dal Prof. Marco Benazzo il giovane kenyota Dr. Owen Pyeko Menach – l'Evento Maestri 2015 si arricchisce di voci e di energie per un obiettivo ambizioso: raccogliere risorse da destinare al progetto “Vincere la leucemia studiando il genoma”, a sostegno delle terapie di avanguardia che, nella città-laboratorio tanto amata dal Baritono, necessitano di continua ricerca e sperimentazione e fanno di Pavia un punto di riferimento nel panorama scientifico internazionale. Per migliorare la qualità della vita di tante persone.



Formare e accompagnare, specializzare e monitorare, è ancora una volta la formula profondamente pragmatica per un impegno scientifico e umano di ampio respiro, un progetto filantropico che vede la virtuosa collaborazione tra talenti, tra la generosità di un Artista di livello mondiale e un Ateneo e un Policlinico di eccellenze. Per un'iniziativa capace di offrire un concreto contributo alla formazione di competenze e di strutture di cura che da Pavia, come la voce del Baritono, si irraggiano nel mondo grazie anche alla generosa partecipazione degli Artisti che Ambrogio Maestri ha saputo conquistare alla causa e che quest'anno si uniscono a lui sul palco del Teatro Fraschini.