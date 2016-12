ANNA E FABIO STOJAN DI NUOVO IN VIAGGIO

11:03 - Anna e Fabio hanno una passione e un compito: la passione e' viaggiare in moto e il compito e' quello di visitare e raccontare i progetti che Mediafriends ha finanziato nel corso degli anni.

Questa volta tocca al Sud America, Anna e Fabio partiranno l'11 novembre per la Colombia e in 5 mesi percorreranno in moto tutto il continente visitando 6 progetti sociali.

Buena aventura Anna y Fabio!