ANCHE PIERO DELLA FRANCESCA PER LA FABBRICA DEL SORRISO

Non è la prima volta che l'arte e la solidarietà fanno un pezzo di strada assieme.

La Fabbrica del Sorriso e la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, insieme nella lotta contro i tumori infantili.

La Mostra "Piero della Francesca. Indagine su un mito", realizzata dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, contribuirà a sostenere i progetti di Fabbrica del Sorriso con una percentuale sulla vendita dei biglietti.

Per questa edizione, la Fabbrica del Sorriso ha scelto di finanziare i progetti di quattro grande associazioni: AIL (Associazione Italiana Contro le leucemie-linfomi e mieloma Onlus), AIRC (Associazione Italiana per la ricerca sul cancro), Dynamo Camp e IOR (Istituto Oncologico Romagnolo Onlus) che, da anni, si occupano di ricerca, assistenza ospedaliera, domiciliare e di migliorare il tempo libero dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.



Vi aspettiamo numerosi!



Per maggiore informazione www.mostrefondazioneforli.it