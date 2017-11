“A regola d’arte”, il progetto ideato e promosso da Mediafriends e rivolto ai ragazzi che vivono nei quartieri più disagiati delle città italiane, arriva in Sicilia.



Dal 20 novembre anche gli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale “Amari- Roncalli- Ferrara” di Palermo potranno usufruire delle attività offerte dai laboratori di “A regola d’arte”.

Una data ideale per inaugurare questo nuovo progetto, poiché, felice coincidenza, il 20 Novembre si celebra la giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.



Nato nel 2014 con un campus estivo presso il centro di aggregazione giovanile Barrio’s, nel quartiere della Barona di Milano, il progetto si propone di favorire l’integrazione e la crescita sociale attraverso un’offerta educativa basata su RUGBY e MUSICA.



Il rugby fornisce modelli di comportamento positivi (unione, lealtà, rispetto, gestione dell’aggressività …), la musica consente la crescita culturale e artistica anche a chi, per ragioni indipendenti dai propri meriti, non avrebbe la possibilità di accedervi.

L'obiettivo del progetto non è creare musicisti o rugbisti professionisti bensì cittadini, inseriti a pieno titolo nel contesto sociale e civile.



Oggi A regola d'arte ha come destinatari gli istituti scolastici primari e secondari e i centri di aggregazione giovanili italiani.

Per quanto riguarda Palermo, l’attività legata al rugby sarà indirizzata ad una classe 5° della scuola primaria, mentre il laboratorio di musica interesserà un gruppo misto di ragazzi della scuola secondaria.



Dalla Lombardia alla Sicilia, il progetto di Mediafriends si amplia grazie alla partnership con Ciai (Centro Italiano aiuto all’infanzia).



È possibile seguire l'avanzamento del progetto A Regola d’Arte sulla pagina Facebook di Fabbrica del Sorriso.