Milano Design Week, i fiori luminosi di Luca Trazzi accendono il giardino di Alessandro Manzoni

"Dandelion", i fiori di Luca Trazzi illuminano le Gallerie dʼItalia Ufficio stampa 1 di 7 Ufficio stampa 2 di 7 Ufficio stampa 3 di 7 Ufficio stampa 4 di 7 Ufficio stampa 5 di 7 Ufficio stampa 6 di 7 Ufficio stampa 7 di 7 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

L'installazione è ospitata alle Gallerie D'Italia, negli spazi del colonnato di Palazzo Anguissola e nel Giardino di Alessandro, proprio dove l'autore dei Promessi Sposi coltivava la sua passione per la botanica, assai meno nota rispetto a quella per la scrittura. Realizzata con sfere in acciaio e dischi policromi, al calar della sere si accende per cullare "i desideri di fanciulli e giovani innamorati".



"Dandelion" è visitabile fino a domenica 22 aprile, dalle 19.30 alle 23.30.