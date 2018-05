20 aprile 2018 16:40 Icon Design Talks, Smart city: tra progetti, resistenze e opportunità A confronto Paolo Quaini, Direttore Divisione Energy Services Edison, Fabio Moioli, Consulting and Services Head Microsoft, e Federico Parolotto di MIC Mobility in Chain

Sempre più spesso si sente parlare di Smart City e in questa direzione sembrano andare le nostre città. Ma qual è la reale situazione in Italia? Quali sono i limiti e le resistenze che, seppur pronti da un punto di vista teorico-tecnologico, frenano ancora questo tipo di sviluppo? A queste domande hanno tentato di rispondere, nel corso degli Icon Design Talks, Paolo Quaini, Direttore Divisione Energy Services Edison, Fabio Moioli, Consulting and Services Head Microsoft, e Federico Parolotto di MIC Mobility in Chain.

"Ad oggi ci sono tantissime iniziative, soprattutto per quanto riguarda le megalopoli - ha spiegato Paolo Quaini, facendo un quadro dello sviluppo delle Smart City a livello mondiale e italiano -. Tutte le città dalle più grandi alle più piccole si stanno interrogando su cosa significhi Smart City e hanno realizzato progetti pilota. Edison sta cercando di mettere le proprie conoscenze tecniche a disposizione delle idee e delle intuizioni di architetti e urbanisti e ci stiamo dotando delle migliori soluzioni tecnologiche".



"Più tempo per l'arte e la creatività" - "La digital trasformation sta cambiando il nostro modo di vivere. Ci sono molte esperienze di rilievo, ma siamo all'inizio di un percorso e finalmente cominciamo ad averne anche in Italia - ha spiegato Fabio Moioli -. Talvolta si temono queste nuove tecnologie, ma in realtà rappresentano una grande opportunità perché permetteranno di automatizzare tutto quello che è ripetitivo, lasciando il tempo per la parte umana, creativa, artistica, che sono uno degli elementi di forza di noi italiani".