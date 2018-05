Auto condivise e città che si riprendono i propri spazi: la rivoluzione della mobilità è alle porte

Sarà una rivoluzione a doppio senso di marcia: auto più tecnologiche e sicure che cambieranno gli spazi delle città, ma anche nuovi modelli urbani che porteranno a concepire le auto non più come un bene, ma come un servizio. Agli Icon Design Talks si è tornato a parlare di Smart Mobility e di come l’evoluzione dei veicoli e degli spazi urbani si condizioneranno a vicenda.