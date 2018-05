StorieDalGiro, il diario virtuale del Giro visto dai tifosi diventa un libro

Tifosi che diventano protagonisti del Giro d'Italia con le loro storie e le fotografie scattate lungo le strade della corsa più bella del mondo. #StorieDalGiro , il diario digitale voluto da Banca Mediolanum per raccontare il Giro attraverso le testimonianze di chi ogni anno ne vive in prima persona il percorso, oggi diventa un libro cartaceo presentato in anteprima durante gli Icon Design Talks al Fuorisalone 2018.

Se ogni racconto fosse una tappa, per chiudere la gara ne servirebbero 101. Tanti quanti gli anni del Giro. "Abbiamo voluto mettere su carta queste testimonianze meravigliose della gente comune che partecipa al Giro perché rimangano nel tempo", spiega Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum. "C'è ad esempio la storia di un ragazzo che ha perso la gamba per un tumore quando era bambino e che pensava di non poter più fare sport. Un giorno ha provato a salire in bici e ha visto che ci riusciva. Oggi con la sua protesi, di cui all'inizio si vergognava, viene ammirato da tutti per la sua forza".



Il progetto, che per la sua originalità è diventato anche una case-history di successo portata nelle università come esempio di approccio innovativo al mondo della comunicazione e dello storytelling, ha anche un impatto diretto sul business e sul rapporto con la clientela. "Grazie a questa iniziativa - sottolinea Doris - i nostri clienti vivono un'esperienza unica: vedono i corridori da vicino, possono aver accesso alle zone riservate e così guardare la corsa da un punto di vista privilegiato. Questo rinsalda molto il rapporto con la banca: i clienti hanno la soddisfazione personale di aver vissuto un'esperienza nuova e di conseguenza sono più fedeli nei nostri confronti".