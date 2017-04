FuoriSalone, il design "nomade" per vite in continuo movimento 1 di 9 Instagram Instagram FuoriSalone, il design "nomade" per vite in continuo movimento 2 di 9 Instagram Instagram FuoriSalone, il design "nomade" per vite in continuo movimento 3 di 9 Instagram Instagram FuoriSalone, il design "nomade" per vite in continuo movimento 4 di 9 Instagram Instagram FuoriSalone, il design "nomade" per vite in continuo movimento 5 di 9 Instagram Instagram FuoriSalone, il design "nomade" per vite in continuo movimento 6 di 9 Instagram Instagram FuoriSalone, il design "nomade" per vite in continuo movimento 7 di 9 Instagram Instagram FuoriSalone, il design "nomade" per vite in continuo movimento 8 di 9 Instagram Instagram FuoriSalone, il design "nomade" per vite in continuo movimento 9 di 9 Instagram Instagram FuoriSalone, il design "nomade" per vite in continuo movimento leggi dopo slideshow

Come cambia il design in un'epoca di grandi migrazioni - Lavoro in remoto, cloud computing, coworking, freelancing, frequent travelling: quale l'impatto di questi fenomeni? Come cambiano le forme, i materiali, gli usi e i paradigmi di progettazione, in un'epoca di grandi spostamenti e migrazioni? Queste le domande su cui riflette la mostra, che si sviluppa e si amplifica nell'installazione progettata dal collettivo romano Orizzontale.



Spazi e oggetti ibridi e flessibili - Protagonista il tema degli spazi ibridi e flessibili, tra l'abitativo, il ricreativo e il lavorativo, casa, ufficio, laboratorio, lounge e home-cinema insieme. Oggetti nomadi, combinazioni di analogico e digitale, interconnessi, agili, sempre portabili, adatti a esistenze in continuo movimento: lo zaino che diventa poltrona, il letto che fluttua sull'acqua, la casa su ruote da 1 mq.



Simbolo nomade per eccellenza, Moleskine si presenta con il nuovo street artist di New York Bradley Theodore, all'opera nella customizzazione dello zaino, disegnato da Giulio Iacchetti, che anche il pubblico può personalizzare virtualmente, usando lo Smart Writing Set Moleskine.