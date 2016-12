"Casa Whirlpool": estetica, praticità, innovazione e tecnologia

Tecnologia, innovazione, praticità ed attenzione all'estetica. Così Whirlpool si presenta in occasione del FuoriSalone 2016 . "Il gruppo oggi vanta quattro importanti brand ( Whirlpool, Kitchen Aid, Indesit e Hotpoint ) - spiega Sabrina Zara senior brand communication Whirlpool -, che ci piace immaginare come altrettanti membri di una famiglia, ognuno con una sua personalità e ognuno con una sua caratteristica , tali da poter andare incontro alle esigenze di ogni consumatore".

Hotpoint, l'eleganza applicata alla tecnologia - Eleganza e tecnologia abbinate in un'intera linea da incasso caratterizzata da un'alta tecnologia. "E' un anno di grandi novità per Hotpoint - spiega Lamberto Gentili, direttore commerciale Built-in Italia Whirlpool -. A partire dalle nuove linee estetiche, passando per le novità tecnologiche, come il sistema di cottura "multiflow" che troviamo nei forni, fino ad arrivare ai nostri nuovi piani cottura che permettono un netto risparmio energetico".