21 ottobre 2014 I 25 under 19 più influenti del mondo Altro che Bill Gates o Steve Jobs. Hanno tra i 13 e i 19 anni, e vengono da ogni parte del mondo: dal premio Nobel per la pace al simbolo delle proteste giapponesi

09:15 - Quando si tratta di parlare di figure che hanno lasciato o lasciano in qualche modo il segno sul nostro pianeta, difficilmente si pensa a dei teenager. Eppure, scienziati, ricercatori, attori, cantanti, musicisti, innovatori e via dicendo non solo solo over 30. Il Times, a questo proposito, ha stilato la classifica dei 25 adolescenti che, in un modo o nell'altro, stanno influenzando mode e stili e, in alcuni casi, stanno contribuendo a rivoluzionare il mondo. Dalla 17enne vincitrice del Premio Nobel per la pace, passando per le ragazzine che hanno scoperto un batterio importantissimo per sconfiggere la fame nel mondo, su Skuola.net la gallery degli under 19 più sorprendenti di sempre.

AUSTIN MAHONE - 18 anni, americano, viso pulito e carino. Si tratta del nuovo teen idole, un giovanissimo cantante pop che fa impazzire fan in tutto il mondo. 13 milioni di fan su Facebook e quasi 8 milioni di follower su Twitter possono rendere l'idea.

LORDE - Maggiorenne tra pochi giorni, la giovane cantante neozelandese è salita alla ribalta grazie al singolo "Royals", per mesi in programmazione su tutte le radio e del quale ha venduto quasi 7 milioni di copie. Il suo primo CD è uscito nel 2013 e siamo sicuri che ha ancora tanti successi davanti a sé.

JADEN SMITH - Figlio d'arte, come si può facilmente intuire. Di sicuro questo gli ha spianato non poco la strada, ma all'età di 16 anni Jaden ha già interpretato ruoli importanti al cinema. Come non ricordarlo, ad esempio, proprio a fianco del padre ne "La ricerca della felicità" di Gabriele Muccino?

SALMA KAKAR - Salma ha 17 anni e una passione sconfinata per il ciclismo. Tanto da essere co-leader della nazionale afghana, una squadra premiata anche per la lotta alla discriminazione di genere in Afghanistan. Il suo sogno è quello di portare la sua nazione alle Olimpiadi.

LYDIA KO - Sportivissima anche lei, ma appassionata di uno sport tutto diverso. Lydia ha 17 anni, è coreana ed è una giocatrice di golf professionista. La più giovane al mondo ad aver vinto un LPGA Tour, famosissima competition mondiale di golf al femminile.

RACHEL FOX - Forse ve la ricordate nella serie tv Desperate Housewives, dove interpretava la parte della piccola Scavo. Ma Rachel, a 18 anni, non è solo un'attrice di tutto rispetto. La giovane, infatti, è anche un asso della finanza e dirige un blog che dà consigli sugli investimenti.

RICO RODRIGUEZ - Classe 1998, Rico è uno dei protagonisti della serie tv in onda proprio in questo periodo su Mtv Italia, Modern Family. Guadagna circa 115mila dollari ad ogni puntata registrata e, pensate un po', nel 2012 ha persino scritto un libro.

MEGAN GRASSELL - Megan ha 19 anni ed è una startupper. Esatto, perché è stata proprio sua l'idea di creare la linea d'abbigliamento intimo per ragazze Yellowberry. Ed è riuscita a realizzare il suo sogno grazie alla piattaforma di crowdfounding KickStarter, sulla quale ha lanciato il suo progetto.

MALALA YOUSAFZAI - Nata nel 1997 in Pakistan, Malala è la più giovane ragazza al mondo ad aver vinto il Premio Nobel per la pace. A soli 13 anni, infatti, è diventata famosa in tutto il mondo per il suo blog nel quale documentava il regime dei talebani pakistani.

TROYE SIVAN - Nel 2009 ha preso parte al film americano X-Men Originis: Wolverine, ma deve il suo grande successo soprattutto a youtube e ai social network. Troye ha 19 anni e il suo canale youtube ha più di 2 milioni di iscritti.

TAVI GEVINSON - Scrittrice, cantante, attrice e pure fashion blogger. Alla 19enne americana non manca proprio niente e infatti milioni di fan la seguono in tutto il mondo. Il suo blog, Rookie, raggiunge i 3,5 milioni di contatti al mese.

AZZ JENNINGS - E' la transgender teenager più famosa del mondo. Alla nascita era un maschietto, poi dai sei anni i suoi genitori hanno iniziato a documentare il suo cambio di identità sessuale, rendendola famosa su youtube. La sua storia è stata raccontata da tv e documentari.

FLYNN MCGARRY - Il Justin Bieber dei fornelli. Flynn ha 15 anni e gira tutta l'America in tour gastronomici nei quali dimostra la sua bravura in cucina. Un piccolo Gordon Ramsey, insomma.

ERIK FINMAN - E' il fondatore di Botangle.com, una piattaforma di video dedicata ai tutorial. Per finanziare il sito Finman due anni fa ha speso 1000 dollari in Bitcoin. Oggi il suo sito ne vale 100mila. E ha solo 15 anni.

BECKY G - Nata come youtuber, la 17enne americana non è passata inosservata ai produttori musicali, che l'hanno ingaggiata e trasformata in una teen idole di tutto rispetto. Il suo singolo più famoso sicuramente "Shower", uscito a marzo di quest'anno.

SHAWN MENDES - Ha conquistato milioni di followers su Vine suonando micro cover di brani famosi. Attività che gli ha permesso di firmare un contratto discografico con la Island Records a soli 16 anni.

SASHA E MAILA OBAMA - Figlie del Presidente degli Stati Uniti d'America. Ovviamente devono al padre la loro notorietà.

JOSHUA WONG - A soli 18 anni, Joshua è il più famoso attivista cinese, fondatore del movimento studentesco "Scolarismo", gruppo estremista contro il sistema educativo cinese.

KYLIE JENNER E KENDALL JENNER - Le sorelline minori di Kim Kardashian sono cresciute e sulle sue orme calcano i red carpet più ambiti. Hanno anche lanciato una linea di abbigliamento e di smalti e pubblicato un libro a quattro mani.

KIERNAN SHIPKA - La piccola statunitense, di soli 14 anni, è diventata famosa in tutto il pianeta grazie al ruolo interpretato nella serie tv cult Mad Men. Da quel momento, ha recitato, in pochissimi anni, in tantissimi film per il grande schermo.

BETHANY MOTA - Altra giovane fashion blogger, con un canale Youtube che vanta milioni di iscritti e le permette di guadagnare circa 750mila dollari l'anno.

CIARA JUDGE, EMER HICKEY, SOPHIE HEALY-THOW - Questo trio irlandese ha vinto il Grand Prize dell'ultima Google Science Fair, con la scoperta di un batterio che potrebbe giocare un ruolo determinante, in futuro, nell'affrontare la scarsità di cibo nel mondo.

CHLOE GRACE MORETZ - Famosissima grazie alle sue numerose partecipazioni in film dell'orrore. Ha soli 17 anni ed è già una grande star a livello internazionale.

NASH GRIER - Si definisce, non a torto, "il re di Vine", la piattaforma di Twitter che ospita video di una durata massima di 6 secondi. Grier ha 9,6 milioni di follower e i suoi filmati sono stati visti più di 1 miliardo di volte.