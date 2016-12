Cerchi un impiego? Le dieci esperienze da fare prima dei trent'anni

10. Non smettere di imparare

Anche se le lezioni universitarie sono ormai un ricordo sbiadito, questo non vuol dire che hai raggiunto il livello massimo di sapere necessario al tuo lavoro, anzi. Evita quindi di mettere un muro tra te e nuove conoscenze.



9. Diventa un esperto

Sapere un po’ di tutto aiuta sicuramente ad avere un livello di cultura generale rispettabile che ti permette di affrontare conversazioni di diversa natura. Arrivati a trent’anni però, è opportuno anche essere specializzato in un campo ben preciso: questo aiuta sia a trovare il lavoro dei sogni, sia a fare di te un vero professionista. Essere riconosciuto come esperto di qualcosa è fondamentale!



8. Impara a gestire lo stress

In campo lavorativo, dover gestire diversi compiti e risolvere problemi dell’ultimo minuto è qualcosa che si verifica spesso. È quindi facile accusare stress derivante da queste situazioni: farsi prendere dall’ansia e dal nervosismo non aiuta affatto. Non arriverai lontano se non impari a gestire lo stress.



7. Fare rete è essenziale

Se vuoi una carriera di successo non puoi certo fare a meno di avere attorno a te una rete di conoscenze strategiche a cui far riferimento. È infatti essenziale perché aiuta ad evitare errori e a saper gestire nuove situazioni.



6. Fai volontariato

Essere altruista può darti buone occasioni. Fare volontariato infatti, fa bene a livello personale ma aiuta anche la tua parte professionale. Oltre che arricchire il tuo curriculum, può aumentare le tue competenze e ampliare la tua rete di conoscenze.



5. Gestisci il tuo tempo

Essere disorganizzati non è una caratteristica apprezzabile nel mondo del lavoro, così come nella vita in generale. Se però a venti anni, da stagista, non saper gestire il proprio tempo può essere giustificabile, a trenta non lo è di certo. Il tempo, come dice un famoso proverbio è denaro, quindi non va sprecato ma speso con accuratezza.



4. Lasciare un lavoro che non ti piace

A vent’anni, appena si entra nel mondo del lavoro, è possibile prendersi il lusso di lasciare un impiego non soddisfacente. Dopo i trenta, infatti, questa libertà viene meno quindi approfittane finché sei in tempo. Lavorare in un posto di lavoro che non ti piace o nel quale non hai possibilità di crescita può solo danneggiare la tua carriera. Licenziarti, in questi casi è la scelta migliore!



3. Essere licenziato

Di sicuro non è bello ricevere una lettera di licenziamento, ma un’esperienza di questo tipo può servire a farti riflettere sulle tue capacità e su cosa vuoi fare da grande. Arrivare a spegnere le trenta candeline, consapevoli di chi si è, professionalmente parlando, può essere un ottimo trampolino di lancio per una carriera di tutto rispetto.



2. Invia una mail ad una persona che ammiri

Ognuno di noi ha un modello a cui si ispira per fare al meglio il proprio lavoro. Cercare un contatto con la persona in questione può essere davvero molto utile per avere consigli e capire maggiori cose del proprio lavoro. Supera quindi la timidezza e manda una mail al tuo ‘mito’, a vent’anni puoi ancora farlo.



1. Annota su un diario i tuoi successi

Chi lo ha detto che il diario è un qualcosa adatto solo agli adolescenti? Anche da adulti infatti bisogna averne uno: non per annotare le proprie vicende sentimentali ma per conservare i complimenti che ricevi a lavoro. Rileggendoli di volta in volta, sarai in grado di prendere consapevolezza delle tue qualità e puntare su quelle quando sarà necessario. Magari tieni il diario ben nascosto, qualche collega potrebbe ‘rubare’ le tue qualità…