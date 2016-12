L'Ocse promuove la scuola italiana, ma non a pieni voti

12:44 - Migliora costantemente in Italia la qualità dell'istruzione di base. La "promozione", è il caso di dirlo, arriva dal rapporto Ocse "Uno sguardo sull'Istruzione 2014". In base ai test per la matematica, tra il 2003 e il 2012, è diminuita la percentuale dei 15enni che ottengono un punteggio basso e sono aumentati i più bravi. Ma proseguendo nella lettura del rapporto non tutto è rosa e fiori: la scuola italiana fondamentalmente resiste alla crisi e ai tagli.

Il livello di competenze resta basso rispetto agli altri Paesi Ue- Nel 2003 circa uno studente su 3 (32%) aveva ottenuto in matematica risultati inferiori al livello 2. Nel 2012 la percentuale si è fermata al 25%. Per quanto riguarda la misurazione delle competenze degli adulti risalente al 2012 (Piaac): i 25-34enni italiani ottengono risultati migliori nelle competenze matematiche rispetto alle generazioni precedenti (35-44enni). Raggiunge il livello 3 o superiori il 42% dei 25-34enni, contro il 30% dei più grandi. Ma sia per le competenze di lettura sia per quelle matematiche il livello medio in Italia resta basso rispetto ad altri Paesi. Ad esempio i risultati medi ottenuti in matematica dai 25-34enni si piazzano in penultima posizione, quelli di lettura in ultima.



Gli stipendi dei prof, in 4 anni, sono scesi del 4% - Calano gli stipendi degli insegnanti. Tra il 2008 e il 2012 le buste paga degli insegnanti delle elementari e medie sono diminuite in media del 2%. Inoltre, dal 2005 al 2012, le retribuzioni statutarie dei docenti di ogni grado e con 15 anni di esperienza sono scese del 4,5%. Perdita compensata, in parte e comunque a livello individuale, dagli scatti di anzianità. Nel frattempo, a causa dei tagli alla spesa, è aumentato anche il numero medio di studenti per docente, che ora si avvicina alla media Ocse.



L'Italia è l'unica a tagliare la spesa pubblica sulla scuola - Tra il 1995 e il 2011 in Italia la spesa per studente nella scuola primaria, secondaria e post secondaria non terziaria è diminuita del 4%. Ma se non fosse intervenuto il privato, le risorse a disposizione sarebbero ulteriormente diminuite.Tra i 34 Paesi Ocse presi a esame, l'Italia è l'unico che registra una diminuzione della spesa pubblica per le istituzioni scolastiche tra il 2000 e il 2011 (-3%,la media Ocse registra +38%) ed è il Paese con la riduzione più marcata di investimenti (-5% 2000/2011).



Con la crisi sempre meno iscritti all'Università - In Italia si fa fatica a trovare lavoro e la motivazione dei giovani nei confronti dell'istruzione diminuisce: in due anni tra il 2010 e il 2012 la quota dei 15-19enni non iscritti nel sistema di istruzione è aumentata. Nel 2010 il tasso di iscrizione era dell'83,3%, poi è sceso fino all'80,8%, contro la media Ocse dell'83,5%. Nel 2012 solo l'86% dei 17enni era ancora a scuola e si stima che solo il 47% dei 18enni si iscriverà all'Università (51% del 2008; 58% media Ocse e del G20).



Migliorata l'istruzione (soprattutto per le donne) - In generale però tra il 2000 e il 2012 l'Italia ha registrato aumenti significativi del livello d'istruzione, soprattutto per quanto riguarda le donne. Ma sono valori che in generale rimangono inferiori alla media Ocse. La percentuale dei 25-34enni che non ha terminato la scuola superiore è passata dal 41% del 2000 al 28% del 2012 (17,4% Ocse). E' aumentato inoltre il numero dei laureati dall'11% al 22% (ma l'Italia è comunque 34ma su 37 Paesi) e nel 2012 il 62% dei nuovi laureati è donna (erano il 56% nel 2000). In generale, nel nostro Paese, le differenze di genere nelle diverse aree disciplinari universitarie sono meno marcate: ad esempio il 40% delle nuove lauree in ingegneria è stato conseguito da donne, contro il 28% della media Ocse.



Aumentano quelli della Neet generation - Sono aumentati in Italia - si legge nel rapporto "Uno sguardo sull'Istruzione 2014: indicatori Ocse" - anche i tassi di disoccupazione dei giovani, soprattutto tra coloro che non hanno finito la scuola superiore (19% nel 2012, contro il 14,8% del 2011). Ed è cresciuta tra il 2008 e il 2012 anche la percentuale di Neet (coloro che non lavorano e non studiano): dal 19,2% al 24,6% dei 15-29enni. Più marcato l'aumento tra gli uomini (+7,1%) e tra i 20-24enni (+9,5%; nel 2012 quasi uno su tre non lavorava né studiava).