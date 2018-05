Torino, intervento record: asportato un tumore dal cuore senza aprire il torace

Durante l'operazione, durata circa due ore, è stata introdotta, attraverso la vena femorale destra, una cannula di aspirazione dotata all'estremità di una struttura espansibile. Questa è stata poi connessa a una pompa centrifuga standard per la circolazione extracorporea. Il sangue è stato reimmesso nel paziente attraverso una seconda cannula nella vena giugulare destra.



La sola terapia medica non è riuscita a ridurre le dimensioni della massa tumorale del paziente, affetto tra l'altro da patologie e reduce da neoplastica pregressa. Tutto questo ha reso necessario l'impiego di un sistema di aspirazione (dispositivo AngioVac) da impiantare per via percutanea.