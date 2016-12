Studio Usa: "Bere molta acqua? Non fa male ma è inutile"

Un caposaldo del viver bene va i frantumi? Forse. Fatto sta che bere otto bicchieri di acqua al giorno durante l'estate "è solo "un mito duro a morire". Lo afferma il New York Times, che in un lungo articolo prova a smontare uno dei più frequenti luoghi comuni. "Non è vero. Non c'e alcun fondamento scientifico" dietro a uno dei consigli che nella stagione più calda spopolano sui giornali, scrive il Times.

Nell'articolo si sottolinea come bere quantità industriali di acqua non aiuti necessariamente a combattere la disidratazione e gli effetti delle ondate di calore.



L'autore dell'articolo, docente alla scuola di medicina dell'Università dell'Indiana, spiega come è vero che servirebbero due litri e mezzo di acqua al giorno. Ma - aggiunge - la maggior parte di questa quantità di acqua è già contenuta nel cibo che ingeriamo: dalla frutta alla verdura, dalla birra ai succhi, dal the al caffè.



Dubbi anche sugli effetti benefici per la salute: anche qui - sottolinea il Nyt - non esistono prove scientifiche che le persone che bevono di più stiano meglio.