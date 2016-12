Stampare i farmaci in 3D può migliorare l'assorbimento del principio attivo

La forma di un farmaco può variare la velocità di assorbimento del principio attivo in esso contenuto. A rivelarlo è uno studio dell'University College di Londra pubblicato dal International Journal of Pharmaceutics, che apre la strada a pillole "personalizzate" stampate in 3D in grado di rispondere alle esigenze del paziente. I ricercatori inglesi hanno utilizzato come "inchiostro" per la stampante il paracetamolo, producendo pastiglie di diverse forme, dalla piramide al cubo alla sfera.