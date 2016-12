Sei artisti per la ricerca sull'Alzheimer

18:42 - Una raccolta fondi per una Onlus che aiuta i malati di Alzheimer, con il contributo di 6 giovani artisti. Succede a Roma, a cominciare dal 29 novembre presso il Complesso Monumentale S. Andrea al Quirinale "Teatro dei Dioscuri". La mostra di Pittura è intitolata “6 artisti per la ricerca”. Ed è organizzata dall’Associazione ALAN. ALAN onlus è una Associazione libera nata con la finalità di operare nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria della malattia di Alzheimer e sostenere la ricerca di enti e istituzioni nell'ambito delle Neuroscienze.

La mostra sarà visitabile dal 29 Novembre al 6 Dicembre 2014. Per tutta la durata dell'evento autorizzato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali verrà sponsorizzata la Onlus e la raccolta fondi per l’Associazione, rimarrà aperta per tutta la durata dell’evento, attraverso un’offerta libera per stampe d’Autore e biglietti d’auguri con le immagini delle opere degli Artisti.