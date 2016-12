Scoperta la proteina che influenza il peso

15:58 - E' stata individuata una complice di obesità e diabete di tipo 2. Si tratta di una proteina del sistema immunitario dell'intestino che ha un ruolo nella regolazione del peso corporeo. A scoprire questa sua funzione è stato uno studio dell'Università Cattolica di Louvain in Belgio, pubblicato su Nature Communication.

Basta disattivarla per dimagrire - La ricerca è stata condotta su topi da laboratorio e ha mostrato che la disattivazione di una determinata proteina, MyD88, permette di consumare più energia, perdere peso e diminuire al contempo il diabete di tipo 2 associato all'obesità.



Lo studio - I ricercatori hanno reso i topi obesi e diabetici con una dieta ricca di grassi. Poi hanno indotto una mutazioni per disattivare la MyD88, osservando le modificazioni del sistema immunitario dell'intestino: hanno verificato che era possibile controllare il metabolismo energetico e rallentare lo sviluppo del tessuto adiposo, riducendo l'infiammazione presente nell'obesità e proteggendo contro il diabete di tipo 2.



Servono ulteriori approfondimenti - Bisognerà attendere per le sperimentazioni sull'uomo e le eventuali applicazioni terapeutiche della scoperta, comunque, come commenta uno degli autori, Patrice D. Cani "per la prima volta si mostra che il sistema immunitario intestinale svolge un ruolo nella regolazione del peso".