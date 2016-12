Luna di fiele, litigare col coniuge fa ingrassare di cinque chili all'anno

11:40 - Che siano generate dal tubetto del dentifricio non tappato o dal sospetto di un tradimento, le discussioni coniugali - banali o serie, che si limitano al diverbio o arrivano ai livelli de "La guerra dei Roses" - hanno qualcosa in comune: fanno ingrassare. In particolare, in combinazione con un passato di depressione, possono aumentare il rischio di obesità perché alterano il modo in cui il corpo metabolizza i cibi ad alto contenuto di grassi. Il risultato è di uno studio della Ohio State University.

Cinque chili in più all'anno - I ricercatori hanno scoperto che donne e uomini, che avevano avuto la depressione e litigavano con il proprio coniuge, bruciavano meno calorie dopo un pasto rispetto alle coppie meno polemiche. Questo si traduce in circa cinque chili in più all'anno.



Le coppie più rissose, inoltre, avevano anche livelli più alti di insulina, che contribuisce all'immagazzinamento del grasso e crea un'impennata del livello dei trigliceridi.



L'autore principale della ricerca, Jan Kiecold-Glaser, sottolinea: "Queste scoperte non solo evidenziano che i fattori di stress cronici possono portare all'obesità, ma evidenziano anche l'importanza di curare i disturbi dell'umore per avere benefici fisici".