Mode antigieniche: nella barba da hipster si nascondono migliaia di batteri

11:17 - Chi "coltiva" una folta barba in pieno stile hipster potrebbe portare a spasso un vero e proprio covo di batteri. A rivelarlo è uno studio della Aston University di Birmingham, in Inghilterra, che ha esaminato le mascherine chirurgiche, per capire se catturassero batteri caduti dalle facce dei medici e se questi batteri fossero di più nel caso in cui il medico avesse la barba. I risultati hanno evidenziato che i soggetti barbuti "ospitano" sul viso circa 20mila agenti patogeni.

La barba fa davvero male alla salute? - Sulla pericolosità di questi batteri per la salute, però, gli esperti sono divisi. Da una parte ci sono gli "allarmisti", come la specialista in tricologia Carol Walker, che sostengono che avere la barba possa portare a infezioni della pelle più frequenti e alla possibilità di trasferire ad altri i germi e batteri che vi si annidano e che rimangono intrappolati, come ad esempio lo stafilococco quando si ha il raffreddore. Dall'altro lato, però, c'è chi come Hugh Pennington, professore emerito di batteriologia all'Università di Aberdeen, "difende" la barba non riscontrando rischi particolari per la salute.



"La barba crescendo tende ad arricciarsi e ad ammorbidirsi e a fare pieghe che intrappolano lo sporco" spiega la Walker, che evidenzia come "alcune persone hanno avuto infezioni della pelle causate da incrostazioni o eritemi provocati dai batteri nella loro barba". Se si ha il raffreddore, poi, il liquido che cola dal naso può rimanere intrappolato nella barba e i batteri essere facilmente passati agli altri aggiunge l'esperta. È invece categorico il professor Pennington, secondo cui "quelli della barba sono gli stessi batteri della pelle e non sono problematici o un rischio per la salute".