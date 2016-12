Influenza 2014-2015, per la prima volta a disposizione il vaccino tetravalente

15:25 - Al via questa settimana la campagna di vaccini per la stagione influenzale 2014-2015. Per la prima volta si potrà contare sul vaccino tetravalente, che copre cioè quattro ceppi del virus, oltre a quello trivalente. L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha annunciato che il periodo indicato per la campagna vaccinale va dalla metà di ottobre fino alla fine di dicembre.

I ceppi - La composizione di tutti i vaccini influenzali segue le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema) ed è analoga a quella dello scorso anno. I ceppi del virus coperti dal vaccino trivalente sono il ceppo A/California/2009, quello di origine suina, rimasto stabile, il ceppo A/Texas/2012, e il ceppo B/Massachussets/2012, cui si aggiunge, per il tetravalente, il ceppo B/Brisbane/2008.



La protezione indotta dal vaccino comincia dopo circa due settimane dalla vaccinazione e dura per un periodo di sei-otto mesi, per poi decrescere. L'Aifa ricorda che oltre all'uso dei vaccini e di eventuali antivirali, per limitare la diffusione dell'influenza, è importante una buona igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie.