Il mal di schiena? E' colpa dei nostri antenati scimmie

Protuberanze scimmiesche - Gli studiosi hanno confrontato 141 vertebre umane, 56 vertebre di scimpanzé e 27 vertebre di esemplari di orangotango, riscontrando differenze significative nella forma. Dalla loro osservazione è però emerso che tra le vertebre umane ve ne erano 54 con protuberanze chiamati nodi di Schmorl - che evidenziano la presenza di ernia del disco - più vicine nella forma a quelle degli scimpanzé, piuttosto che a quelle umane senza protuberanze.



Come gli scimpanzé - "Le nostre vertebre sono cambiate mano a mano che ci siamo evoluti, utilizzando per muoverci due gambe piuttosto che quattro", spiega Mark Collard, ricercatore della Aberdeen University. "Tuttavia - aggiunge - l'evoluzione non è perfetta e alcune caratteristiche vertebrali, come quelle che abbiamo identificato simili agli scimpanzé, potrebbero essere rimaste. Il risultato è che alcune persone hanno vertebre che sono meno in grado di sopportare la pressione di camminare su due piedi".