13 marzo 2015 Il bambino diventa un narcisista?

Colpa di troppe lodi dei genitori Secondo uno studio condotto su 565 bambini fra i 7 e i 12 anni, sopravvalutare i propri figli può esporli a gravi disturbi della personalità Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:50 - Un bambino costantemente lodato e sopravvalutato dai genitori ha più probabilità di sviluppare un forte narcisismo. A rivelarlo è uno studio congiunto dell'Università di Amsterdam e della Ohio University che ha preso in esame 565 bambini fra i 7 e i 12 anni, la fascia d'età in cui compaiono i primi "sintomi" narcisistici come l'egoismo, l'egocentrismo e la vanità. Quello che è considerato solo un "vezzo" caratteriale può portare a disturbi della personalità anche gravi durante lo sviluppo.

Lo studio - I test prevedevano una serie di questionari, atti a valutare l'approccio dei genitori verso i propri figli e la percezione che questi ultimi avevano dell'amore genitoriale, oltre al loro livello di autostima. I risultati, pubblicati sul Proceedings of the National Academy of Sciences, hanno evidenziato che una dimostrazione eccessiva di affetto parentale unita alla sopravvalutazione delle capacità dei figli era associata alla manifestazione di tratti narcisistici nei bambini. Convinti di essere superiori agli altri, i piccoli "narcisi" tendevano inoltre a diventare aggressivi e violenti quando non si sentivano al centro dell'attenzione.



Papà i più "innamorati" dei figli - La ricerca ha ribaltato l'opinione psicologica più accreditata, sviluppata nell'ambito della psicoanalisi, secondo cui il narcisismo deriverebbe da una scarsa affettività dei genitori. Tra questi, i più propensi a sopravvalutare i propri figli sono risultati i papà, mentre le madri tendono a dimostrare un tipo di "amore" più sano. I ragazzi maschi invece avevano più probabilità di essere narcisisti rispetto alle donne. I risultati dello studio, inoltre, sembrano suggerire che il narcisismo possa essere causato da fattori ereditari.