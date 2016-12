Giornata nazionale per la salute della mano, dieci consigli per prendersene cura

Dalla "whatsappite" al bricolage e al giardinaggio, fino agli infortuni sportivi o sul lavoro: anche gli oggetti apparentemente più innocui possono trasformarsi in nemici per le nostre mani. In occasione della Giornata Nazionale per la Salute della Mano, in programma il 16 maggio, l'Istituto Humanitas di Rozzano (Milano) lancia un decalogo per ricordare l'importanza di prendersene cura e offre a tutti i pazienti visite gratuite 9.30 alle 12.00.