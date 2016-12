26 febbraio 2015 Gb, creato il cioccolato anti-rughe a basse calorie che ringiovanisce la pelle I ricercatori dell'Università di Cambridge hanno preparato un alimento a base di antiossidanti che rivela i suoi effetti benefici dopo appena 3 settimane Tweet google 0 Invia ad un amico

11:55 - Dall'Inghilterra arriva un metodo decisamente "dolce" per contrastare l'invecchiamento della pelle. Un team di ricercatori dell'Università di Cambridge ha messo a punto un tipo di cioccolato dall'effetto anti-rughe che promette di ringiovanire la pelle grazie all'elevato contenuto di antiossidanti. Secondo gli esperti inglesi, mangiare una barretta di 7,5 grammi al giorno produce effetti visibili dopo appena tre settimane. E con sole 38 calorie.

"Sano" come un filetto di salmone - Lo studio rivela che una barretta di Estechoc (al 72% di cacao) contiene la stessa quantità di antiossidanti di un filetto di salmone e la stessa quantità di polifenoli presente in 100 grammi di cioccolato fondente. I test sono stati condotti su un campione di tremila volontari fra i 50 e i 60 anni e hanno evidenzaito un miglioramento della pelle dei soggetti, "tornata - fa sapere l'Università di Cambridge - apparentemente alle condizioni visibili sul volto di un ventenne".



Effetto ossigenante - L'effetto benefico della cioccolata anti-rughe agisce soprattutto sull'afflusso di sangue, determinando un aumento dell'ossigenazione della pelle. Esthechoc verrà presentato al Global Food Summit di Londra, in programma nel prossimo mese, e sarà commercializzato in confezioni con 21 barrette, in modo da far rispettare un "dosaggio" di una barretta al giorno per 3 settimane.