Da Marge Simpson a Biancaneve: le eroine dei cartoni animati contro il cancro al seno

Da Marge Simpson alle principesse Disney, passando per Jessica Rabbit. Le più famose protagoniste femminili dei cartoni animati "posano" contro il cancro al seno nella serie di disegni realizzata dall'artista italiano aleXsandro Palombo. L'opera si intitola "Sopravvissute al cancro al seno" ed è stata diffusa su Tumblr. Una "provocazione" lanciata in occasione del mese della prevenzione organizzato dalla Lega Italiana per la lotta ai tumori.

L'artista italiano ha immaginato i più famosi personaggi femminili dei cartoni animati come donne reali che hanno dovuto combattere contro la malattia e che non hanno timore di mostrare i segni della propria "battaglia". Una riflessone sulla malattia, la mastectomia e i suoi effetti, che non compromettono l'identità femminile e la sua accettazione. Gli artwork di Palombo diventano così strumento di sensibilizzazione per porre l'attenzione sul problema del cancro al seno e sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori.