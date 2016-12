Più bravi a scuola con il pesce

15:49 - Mangiando il pesce il profitto scolastico migliora. Lo dimostra uno studio condotto presso la Oxford University e pubblicato su Plos One.

Grazie agli omega-3 - La ricerca è stata portata avanti su un campione di 493 bimbi tra i 7 ai 9 anni. Gli esperti hanno trovato che i bimbi con alti livelli di grassi omega-3 nel sangue vanno meglio a scuola, in particolare nella lettura e nella memorizzazione delle nozioni apprese. Gli omega-3 sono un nutriente importantissimo per il cervello e si trovano soprattutto nel pesce.



Già in passato, alcuni studi dello stesso gruppo di ricerca avevano evidenziato che somministrando integratori di grassi omega-3 aumentano alcune capacità cognitive, di apprendimento e memoria.



In questo studio, gli esperti hanno misurato quanto pesce mangiavano i bambini e poi analizzato i livelli di omega-3 nel sangue. Hanno confrontato questi dati con le loro capacità a scuola e osservato che a una maggiore concentrazione di questi grassi nel sangue, corrisponde un migliore rendimento scolastico.