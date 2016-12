A scuola divieto totale per il fumo

foto Afp Correlati Spinelli a scuola: se i prof non dicono niente

17:32 - Niente più sigarette a scuola, nemmeno quelle elettroniche. E non solo in aula, nei corridoi e nei bagni, ma anche in tutte le zone all'aperto comprese nell'area dell'istituto. Il bando totale del fumo arriva da un disegno di legge del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, approvato dal Consiglio dei ministri. Nel testo è previsto anche lo stop al fumo in auto in presenza di minori o donne incinte.

Si tratta, riporta il Messaggero, di un testo molto ampio che, oltre ai nuovi divieti relativi al fumo, tratta anche della sperimentazione clinica dei medicinali, del riordino delle professioni sanitarie, della formazione medica specialistica, della sicurezza alimentare, del benessere animale. E nel capitolo che introduce il divieto totale per le sigarette a scuola ci sono anche nuove indicazioni per la vendita delle sigarette elettroniche (relative alle avvertenze sulle confezioni, che diventano simili a quelle sui danni del fumo che compaiono sui pacchetti di sigarette e alle relative sanzioni).



Il plauso degli esperti - Secondo gli esperti il divieto di fumo a scuola sarà utile anche per disincentivare i ragazzi dal diventare fumatori: "Un gran numero di ricerche scientifiche - spiega al quotidiano romano il tabaccologo Giacomo Mangiaracina, presidente dell'Agenzia nazionale per la prevenzione - dimostra che i ragazzi che studiano in istituti dove è totalmente bandito il fumo sono meno inclini ad avvicinarsi alle sigarette. I numeri parlano chiaro: se dalle elementari al liceo non si fuma e si ricorda di non fumare, nella testa di molti ragazzi il messaggio passa. L'educazione a scuola funziona, e si riduce di almeno il 12% la possibilità che i ragazzi sviluppino la dipendenza". E se a fumare non si inizia da ragazzi (in Italia l'età media si è abbassata a 12-13 anni), è più difficile che il vizio venga dopo.



Le sanzioni - Il ddl Lorenzin prevede anche le sanzioni: fumare all'interno del perimetro degli istituti scolastici potrà costare da 100 a 6mila euro. Mentre vendere sigarette elettroniche ai minorenni sarà sanzionato con multe che oscillano tra i 1.500 e i 9mila euro.