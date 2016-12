Lo zucchero fa venire le rughe

foto Afp Correlati Due pasti "da re" per dimagrire

Scoperto il gene dell'eterna giovinezza 13:48 - Consolatorio e dolce, lo zucchero ha un rovescio della medaglia insospettabile, ossia causerebbe le rughe. Lo sostiene Brooke Alpert, autrice del libro "The Sugar Detox: Lose Weight, Feel Great, and Look Years Younger" ("Disintossicarsi dallo zucchero: perdere peso, sentirsi meglio e sembrare anni più giovane") sul sito Medical Daily.

Pelle meno tonica - Insieme alla dermatologa Patricia Farris, con cui ha scritto il volume, Alpert spiega che lo zucchero non solo fa male nei modi che sappiamo (fa ingrassare, può causare il diabete), ma è responsabile anche di facce rugose e dalla pelle cadente.



Infatti, lo zucchero si andrebbe a legare in modo tossico alle proteine strutturali che danno elasticità alla cute, in primis collagene ed elastina. Così facendo, spiega Farris, gli zuccheri che ingeriamo da junk food e bibite fanno perdere elasticità e tono alla pelle, solcandola di rughe. Gli zuccheri più insidiosi sono fruttosio, destrosio, glucosio, maltodestrine, che danno anche dipendenza.