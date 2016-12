Le fibre sono un'arma contro il diabete

foto Afp Correlati Il pesce è uno scudo anti allergie

I pesi allontanano il diabete 18:44 - Le fibre vegetali sono un'arma contro il diabete. In particolare, una dieta ricca di questi alimenti protegge dalle alterazioni metaboliche dopo i pasti. Ne ha parlato a Chicago, Angela Albarosa Rivellese, membro della Società italiana di diabetologia (Sid), durante il 73esimo Congresso dell'American Diabetes Association. - Le fibre vegetali sono un'arma contro il diabete. In particolare, una dieta ricca di questi alimenti protegge dalle alterazioni metaboliche dopo i pasti. Ne ha parlato a Chicago,, membro della(Sid), durante il 73esimo Congresso dell'

Momento critico dopo i pasti - Il periodo post-prandiale può rappresentare una condizione di rischio aggiuntivo per il diabete e le malattie cardiovascolari perché si producono alterazioni a livello della glicemia e dei trigliceridi. Diversi studi hanno dimostrato una correlazione tra i livelli di glicemia dopo un pasto e l’aumento del rischio di malattie cardiovascolari. Anche l’aumento dei trigliceridi dopo un pasto rappresenta un importante fattore di rischio per malattie cardiovascolari, in quanto provoca disfunzione endoteliale, uno stato di infiammazione subclinica e aumenta lo stress ossidativo.



Le fibre non sono tutte uguali - Alcune fibre hanno un effetto maggiore sul metabolismo, quindi sulla glicemia e sui lipidi, altre regolano maggiormente la velocità del transito intestinale. Per esempio, le fibre contenute nei legumi, nella frutta e nella verdura sono prevalentemente di tipo idrosolubile e migliorano la glicemia in fase post-prandiale. Ma è stato dimostrato, in una ricerca condotta da esperti membri della Sid, che anche le fibre insolubili, come quelle contenute nei cereali integrali, che si riteneva non avessero un grosso effetto sul metabolismo, sono invece in grado di provocare una riduzione sia dell’insulina che dei trigliceridi in fase post-prandiale.