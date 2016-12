Urla e schiaffi a bimbi? Cresce rischio cancro

foto Afp Correlati Rischio ictus triplicato con genitori separati 16:39 - Sgridare con violenza o picchiare i più piccoli li espone al rischio di sviluppare cancro, patologie cardiovascolari e asma. La scoperta è di uno studio condotto dagli psicologi della Plymouth University di Devon e pubblicato sul Journal of Behavioural Medicine.

La ricerca ha rivelato che le punizioni troppo dure subite in età infantile aumentano il rischio di malattie che si sviluppano più tardi nel corso della vita. Il collegamento potrebbe essere lo stress causato dalle violenze domestiche. - Sgridare con violenza o picchiare i più piccoli li espone al rischio di sviluppare cancro, patologie cardiovascolari e asma. La scoperta è di uno studio condotto dagli psicologi delladi Devon e pubblicato sulLa ricerca ha rivelato che le punizioni troppo dure subite in età infantile aumentano il rischio di malattie che si sviluppano più tardi nel corso della vita. Il collegamento potrebbe essere lo stress causato dalle violenze domestiche.

Anche nei Paesi dove è socialmente accettato Gli aumentati livelli di stress causano in seguito cambiamenti biologici nell'individuo che possono condurre a gravi problemi di salute.

Michael Hyland, autore dello studio, ha spiegato: "E' noto che lo stress delle prime fasi della vita sotto forma di trauma e abuso crea cambiamenti a lungo termine che predispongono a patologie che sopraggiungono più tardi. Ma questo studio mostra che in una società dove la punizione corporale è considerata normale, l'uso della stessa è sufficientemente stressante da avere gli stessi impatti a lungo termine".