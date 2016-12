Più ciccia se il bebè prende antibiotici

foto Afp 16:45 - Curare i bambini con gli antibiotici rischia di renderli sovrappeso nell'età adulta secondo uno studio pubblicato sull'International Journal of Obesity.

La ricerca condotta su più di 11 mila bambini britannici ha rilevato che coloro a cui era stato somministrato questo tipo di farmaci prima dei sei mesi di età avevano un indice di massa corporea (Bmi) più alto degli altri coetanei.

A partire dall'età di tre anni, i bambini esposti hanno palesato una probabilità di sviluppare sovrappeso del 22 per cento in più.

Ma i bambini ai quali sono stati somministrati antibiotici tra i sei e i quattordici mesi non hanno registrato un aumento della massa corporea significativo rispetto a quelli che non erano stati curati con questo tipo di farmaci.

Leonardo Trasande della New York University ha commentato: "Consideriamo spesso l'obesità come derivata da una dieta poco salutare e dalla mancanza di esercizio fisico, sebbene siano in aumento gli studi che suggeriscono un meccanismo più complicato. I microbi nell'intestino possono giocare un ruolo determinante nella maniera in cui assorbiamo le calorie. L'esposizione agli antibiotici, specialmente nei primi mesi di vita, potrebbe uccidere i batteri salutari che potrebbero, altrimenti, farci dimagrire".

Necessarie ulteriori ricerche Lo studio ha scoperto che in media i bambini a cui sono stati somministrati antibiotici entro i cinque mesi di vita pesavano più del necessario.

Tra le età di 10 e 20 mesi, ciò si è tradotto in piccoli aumenti di massa corporea dopo aver tenuto conto l'impatto della dieta, dell'attività fisica e dell'obesità dei genitori.

Trasande e il suo collega Jan Blustein hanno spiegato che lo studio non dimostra in maniera incontrovertibile un rapporto di causa effetto tra l'assunzione di antibiotici nei bebè e il futuro sovrappeso. Evidenzia, però, che esiste una correlazione e saranno necessari ulteriori studi per esplorare un eventuale nesso causale.

Negli ultimi anni è cresciuta la discussione sull'abuso di antibiotici, specialmente nei bambini. Ci sono studi precedenti che correlano obesità, malattia infiammatoria intestinale, asma e altre patologie con i cambiamenti dei trilioni di cellule microbiche che abitano nel nostro organismo (superano le nostre cellule in un rapporto di dieci a uno).

Ma si tratta ancora di un campo nuovo e nessuno ha ancora provato che alterare la composizione dei batteri nel corpo conduca alla malattia.