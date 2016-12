Il "pillolo" per lui è più vicino

foto Afp Correlati Il futuro è il gel anticoncezionale per lui 10:56 - L'assunzione della pillola è una schiavitù quotidiana per molte donne. E se il prossimo passo verso l'emancipazione femminile fosse “il pillolo” per lui? Un aiuto in questo senso arriva con il contributo della scienza.

Effetti reversibili Si chiama JQ1 ed è in grado di interrompere il processo di maturazione degli spermatozoi. Secondo i risultati ottenuti in questi anni testando la molecola sui topi, JQ1 sarebbe in grado di ridurre sensibilmente il numero e la mobilità degli spermatozoi. La situazione torna alla normalità con l'interruzione del trattamento.

La contraccezione maschile è possibile oggi solo con i preservativi e la vasectomia, ma quest'ultima è un'operazione chirurgica definitiva. La difficoltà nella ricerca di una soluzione farmacologica valida per gli uomini si spiega con le differenze tra i due sessi: mentre la donna produce un ovulo al mese, l'uomo "fabbrica" quotidianamente milioni di spermatozoi.

Molte sperimentazioni condotte finora si sono concentrate sull'utilizzo di ormoni, in particolare androgeni, ma hanno ottenuto risultati limitati.

La ricerca coordinata da James Bradner si è invece concentrata sulle potenzialità della molecola sintetica JQ1, testata in più di 350 laboratori sparsi nel mondo. I primi successi ottenuti con questa nuova terapia, che deve ancora essere sperimentata sull'uomo, hanno bisogno di un lungo periodo di verifiche.