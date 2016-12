Pacchetti senza logo: più attenzione agli avvisi sui rischi per la salute

foto Afp Correlati Un vaccino per dire addio alle sigarette

Tumore del polmone: obiettivo mortalità zero 16:45 - Pacchetti di sigarette neutri senza logo né colori. Il governo australiano ha preso la decisione di imporli a partire da dicembre di quest'anno e anche in Francia il ministro della salute si è dichiarato favorevole e auspicherebbe di proporre il pacchetto no logo a livello europeo.

Adesso, uno studio dell'Università di Bristol che sarà pubblicato nella rivista “Addiction” sembra dare un'argomentazione a supporto del pacchetto privo di marchi. La ricerca dimostra che un imballaggio neutro senza disegni evidenti contribuisce ad attirare l'attenzione dei fumatori adolescenti occasionali sugli avvisi sanitari scritti sul pacchetto e, di conseguenza, li può dissuadere dal fumare. . Il governo australiano ha preso la decisione di imporli a partire da dicembre di quest'anno e anche in Francia il ministro della salute si è dichiarato favorevole e auspicherebbe di proporre il pacchetto no logo a livello europeo.Adesso, uno studio dellche sarà pubblicato nella rivista “Addiction” sembra dare un'argomentazione a supporto del pacchetto privo di marchi. La ricerca dimostra che un imballaggio neutro senza disegni evidenti contribuisce ad attirare l'attenzione dei fumatori adolescenti occasionali sugli avvisi sanitari scritti sul pacchetto e, di conseguenza, li può dissuadere dal fumare.

Lo studio I ricercatori hanno chiesto a 87 studenti del liceo di Bristol, nel Regno Unito, di guardare le immagini di venti pacchetti di sigarette su uno schermo di computer per dieci secondi ciascuna, mentre un dispositivo di eye tracking seguiva i loro movimenti oculari.

Alcuni pacchi erano neutri e portavano solo il nome della marca in un carattere tipografico standard e un avvertimento sui rischi per la salute. Gli altri pacchetti erano quelli classici di dieci marche popolari di sigarette contenenti gli stessi avvisi per la salute.