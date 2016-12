27 gennaio 2015 Arriva Pharmawizard, l'applicazione che aiuta a scegliere e risparmiare sui farmaci Il nuovo servizio digitale, disponibile per iOS e Android, semplifica la ricerca e l’organizzazione delle informazioni collegate ai medicinali Tweet google 0 Invia ad un amico

13:39 - Curare un mal di testa da oggi sarà un po' più semplice. Pharmawizard, una nuova app disponibile per iOS e Android, aiuta gli utenti a orientarsi nel mondo del farmaco semplificando la ricerca e la scelta del medicinale di cui hanno bisogno. La missione di Pharmawizard non è sostituirsi al medico ma rendere più accessibili agli utenti inesperti informazioni ufficiali e affidabili tratte dalla Banca Dati del Farmaco e dagli Open Data del Ministero della Salute.

Pharmawizard consente, cercando il nome della medicina, si sapere se si tratta di un prodotto di marca, equivalente o della stessa classe terapeutica, se serve la prescrizione o se rientra nella categoria di automedicazione.



E' possibile anche effettuare una ricerca per sintomi: in questo caso l'app fornisce informazioni sui medicinali da banco indicati per disturbi lievi, come tosse e raffreddore, e sulle farmacie aperte più vicine.



Pharmawizard si rivela efficace anche per interpretare e selezionare le informazioni più utili dei foglietti illustrativi: con pochi click anche l'utente meno avvezzo al linguaggio medico e farmaceutico può trovare facilmente le informazioni necessarie riguardanti il dosaggio, le controindicazioni, le interazioni e il confronto con altri farmaci.



Infine l'applicazione guarda anche al portafoglio dell'utente. Una delle funzioni permette di comparare il prezzo di un medicinale di marca con quello del suo equivalente.