Aromi e spezie sono alleati della salute

11:43 - Oltre a dare un tocco in più alle ricette, erbette mediterranee e aromi esotici fanno bene all'organismo, limitano gli eventuali effetti dannosi di alcuni alimenti e aiutano a mantenere la linea. A confermarlo, non una, ma sedici nuove ricerche pubblicate su Nutrition Today.

I benefici - Un mix di erbe sull'hamburger contrasta i radicali liberi che si sviluppano in cottura, il pepe rosso accelera il metabolismo e può aiutare a mantenere il giusto peso, una spolverata di cannella sui cibi grassi riduce i lipidi nel sangue, l'aglio tritato abbassa il colesterolo. Le erbe del Mediterraneo, come basilico e origano allontanano il desiderio di cibi grassi e danno un maggiore senso di sazietà.



Inoltre, chi usa molte spezie a tavola consuma fino a 966 mg in meno di sale al giorno. I ricercatori lanciano un appello affinché istituzioni, medici, chef, scuole e industrie alimentari del mondo occidentale considerino tali conferme per intraprendere iniziative per stimolarne un maggiore consumo.



Johanna Dwyer, docente di medicina alla Tufts University School of medicine,spiega: "L'uso delle erbe può aiutare a ridurre il consumo di sale, l'introito calorico e grasso, ridurre le infiammazioni, migliorare la salute cardiocircolatoria oltre che rendere i menù più saporiti e profumati".