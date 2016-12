Uova di Pasqua per prevenire la carieIl cacao è un "salva-sorriso"

10:19 - Il cacao è un ottimo anti-carie: contiene sostanze antibatteriche che riescono a combattere lo zucchero presente nei dolci al cioccolato. Lo dicono i dentisti italiani che, tra i dolci tradizionali di Pasqua, promuovono le uova. Per i denti sono più pericolose le colombe, ricche di zuccheri e carboidrati. La dieta "salva-sorriso" comprende anche caffè, vino e formaggio. Sì ai chewing-gum allo xilitolo contro i batteri.

Cacao contro la carie - Il cacao amaro previene quindi lo Streptococcus mutans, il batterio che provoca la carie. Le sostanze antibatteriche del cacao hanno infatti la meglio sugli zuccheri dei dolci al cioccolato. Lo dice il Congresso Nazionale del Collegio dei Docenti Universitari di Odontoiatria, riunitosi a Roma. Tra i dolci pasquali, attenzione alla colomba, con i suoi zuccheri e carboidrati. In vista delle festività quindi, meglio le uova che le glasse mandorlate, almeno per i denti.



Dieta per il sorriso - La dieta che aiuta a prevenire le carie e a non perdere lo smalto comprende anche caffè, vino e formaggio. Ottimi anche funghi, cicoria e verdure crude, un vero spazzolino naturale contro i residui di cibo. Per quanto riguarda la frutta, sì ai mirtilli, che riducono il rischio carie del 45 per cento. Contro i batteri, promossi i chewing-gum allo xilitolo. Per i neonati, consigliati i probiotici aggiunti ai latti artificiali: i fermenti lattici riducono la proliferazione dello Streptococcus mutans.