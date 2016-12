15:50 - Testare gli effetti di gravità superiore rispetto a quella terrestre in esperimenti per ottenere tessuti muscolari più reattivi, "super muscoli", utilizzabili in vitro e dall’elevata capacità contrattile. Oppure utilizzare questi test per trasferire geni utili nella ricerca contro malattie di origine genetica come le distrofie muscolari. Questi gli obiettivi del gruppo di ricerca "Transformers", composto da allievi dottorandi della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa e dell’Istituto italiano di tecnologia.

Test in Olanda in una centrifuga gigante - Il team è stato selezionato dall’Agenzia spaziale europea, insieme ad altri tre gruppi di tutta Europa, nell’ambito della quinta edizione della campagna "Spin your thesis!", che permetterà di compiere esperimenti in gravità alterata. I test saranno effettuati all’interno di una "centrifuga" dal diametro di otto metri, in grado di creare un ambiente con gravità fino a 20 volte superiore rispetto a quella terrestre. Si tratta della "Large Diameter Centrifuge", che si trova al Centro europeo di ricerca spaziale e tecnologica dell’Agenzia spaziale europea, a Noordwijk, nei Paesi Bassi. Gli esperimenti in Olanda sono fissati fra l’8 e il 19 settembre 2014.



Per la lotta a malattie genetiche - Gianni Ciofani, a capo del gruppo di ricerca, spiega: "L’esperimento selezionato mira ad approfittare degli effetti della gravità superiore a quella terrestre sull’esecuzione di una tecnica importante per aiutare il trasferimento di geni che potranno dimostrarsi utili nella lotta a malattie genetiche, come le distrofie muscolari, ma anche nell'ottenimento di costrutti muscolari utilizzabili in vitro caratterizzati da elevata capacità contrattile". Lo sviluppo del progetto può essere seguito anche sulla pagina Facebook.